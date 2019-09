Magnussen fortryder: Jeg traf en dum beslutning med dækkene

Kevin Magnussen fik endnu en kedelig rutsjetur i stillingen, da han søndag måtte nøjes med en 12.-plads i det belgiske grandprix efter at have startet løbet fra en ottendeplads.

En overgang lå den danske Haas-kører sidst efter et dækskifte, der kom meget sent, men han kæmpede sig tilbage i løbet.

Det hele skyldtes en dum beslutning. Hans egen.

- Det var min beslutning - og den var dårlig. Jeg følte, at dækkene blev bedre igen. Men man bliver så forvirret, for det så dårligt ud, at man tænkte: Det er endnu et af de løb, hvor det er håbløst, siger Magnussen.

Magnussen tabte tidligt terræn til teamkollegaen Romain Grosjean, som modsat danskeren var startet løbet på nye dæk - og kørte markant bedre omgangstider.

Grosjean nåede op på sjettepladsen, mens Magnussen dumpede til plads nummer 18 - og sidst.

- Da vi så skiftede til de andre dæk, der var virkelig meget bedre, livede bilen op igen. Jeg fangede folk. Det var dumt, at jeg ikke gik i pit tidligere, som holdet ønskede.

- Man kan ikke vide den slags. Det er helt tilfældigt. Det vil heller ikke være det samme i næste løb, siger Kevin Magnussen, som endte med at slutte en plads foran Grosjean.

Kevin Magnussen finder det "skræmmende" og "nedslående", at Haas-holdet ikke "kan forstå" og analysere sig frem til, hvad der sker.

- Det er, som det er. Vi havde ikke en god dag. Men vi prøver igen næste gang, siger den danske Formel 1-kører.

Det næste grandprix køres søndag 8. september på den italienske bane Monza, hvor Magnussen blot en gang tidligere har fået point.

Det var i Magnussens første sæson i 2014, at han blev nummer ti.