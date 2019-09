Magnussen forklarer undskyldning med høje ambitioner

- Undskyld, gutter, lød det fra Kevin Magnussen over teamradioen, da han lørdag sluttede på 12.-pladsen i kvalifikationen til Italiens Formel 1 Grand Prix.

Da tiderne blev gjort op efter anden kvalifikationsrunde, Q2, manglede danskeren en tiendedel af et sekund for at komme videre til kampen om top-10-placeringerne. Og den var han ked af at misse.

- Det var ikke et alt for stort undskyld, men jeg ville gerne lige have været i Q3, men det kom jeg ikke.

- Man føler altid, at man lige kunne have hevet en tiendedel mere ud af det. Det havde været svært, og det var ingen dårlig omgang, men man skal være ambitiøs, siger Kevin Magnussen til 3+.

Hans 12.-plads var dog bedre end ventet hos Haas-teamet, der havde skruet ned for forhåbningerne inden tidtagningen på Monza-banen.

Men modsat teamkollega Romain Grosjean slap danskeren altså videre fra Q1 og ser frem mod søndagens grandprix med forsigtig optimisme.

- Bilen føles god, og dækkene lod til at virke nogenlunde. Nu må vi se, om de også gør det søndag, siger Kevin Magnussen.

Han og resten af teamet er flere gange i denne sæson blevet bremset af store dækproblemer i løbene efter ellers gode kvalifikationer.

Romain Grosjean sluttede på 16.-pladsen i kvalifikation, hvor Charles Leclerc tog pole position efter en kaotisk afslutning.

Den resulterede i, at en lang række af bilerne i Q3 ikke nåede at sætte en sidste hurtig tid, fordi de først kom ud på sidste omgang, lige efter de 12 minutter var udløbet.