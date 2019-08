Magnussen fejrer comeback i top-10 trods langsommere bil

En glad og tilfreds Kevin Magnussen kunne lørdag eftermiddag gøre foreløbig status over en weekend, hvor han og teamet Haas for første gang i to måneder er tilbage blandt de ti først startende.

Den danske Formel 1-kører blev nummer ti i Q3. Men han starter som nummer otte, da to andre kørere er blevet tildelt en straf.

- Det var en rigtig god kvalifikation. Det var en god omgang. Det har været en svær weekend. Det er en bane med høje hastigheder med lange lige stræk, siger Magnussen efter kvalifikationen.

Danskeren kørte hurtigere end teamkollegaen Romain Grosjean, som ellers havde en fordel, da han kørte med Haas-holdets eneste hydrauliske hjulophæng.

Det samme er tilfældet i løbet søndag, da man ikke må skifte ud på bilen mellem kvalifikation og løb.

- Man vil gerne have et af disse hydrauliske ophæng, for det er meget værd. Jeg har ikke sådan et, så det at klare sig uden, at nå Q3 og at køre en god omgang, det er godt, siger Magnussen.

Haas har tidligere haft succes i kvalifikationen for så at skuffe i selve løbet. Derfor er forventningerne også afdæmpede hos teamet.

Den danske kører foretrækker at tage det, som det kommer.

- Jeg har ingen forventninger. Jeg kommer i morgen, og så vil jeg forsøge at holde fast i min position, siger han.

Han har ingen forklaring på, hvorfor det belgiske grandprix skulle blive en foreløbig succes for teamet.

- Jeg aner det ikke. Nogle gange er vi gode, andre gange er vi ikke. Det er som om, at vi har større problemer med dækkene end de andre hold, siger Magnussen.