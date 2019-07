Magnussen fejler og bliver nummer 12 i kvalifikation

Formel 1-køreren Kevin Magnussen havde kurs mod en plads i top-10 i kvalifikationen til det tyske grandprix, men en fejl og et par hurtige rivaler til sidst sendte danskeren ned på en 12.-plads.

I den sidste træning inden kvalifikationen fandt Magnussen endelig farten i Haas-raceren, og det tog han med ind til kampen om startpositionerne.

Han kørte sig problemfrit videre fra Q1, hvor den største overraskelse var, at Sebastian Vettel i en skrantende Ferrari slet ikke nåede at sætte en tid og dermed sluttede sidst.

Også i Q2 så det ud til, at der var god hastighed i den danske bil, og han lå til at gå videre.

Han forsøgte selv til sidst at forbedre sin tid for at være sikker på at komme i Q3, men en bremsefejl i et sving ødelagde forsøget, og det blev kostbart.

Flere kørere satte nemlig bedre tider i deres sidste forsøg, og så gled Magnussen ud af top-10, som skulle fordele den forreste halvdel af startpositionerne imellem sig i Q3.

Blandt de ti var Magnussens holdkammerat Romain Grosjean, og franskmanden endte på en fornem sjetteplads.

Bedst af alle var Lewis Hamilton i sin Mercedes, mens Max Verstappen (Red Bull) blev toer.

Mercedes-dominansen blev understreget af tredjepladsen til Valtteri Bottas.

Dermed har Mercedes et solidt forspring til Ferrari, som ikke havde en god optakt til søndagens løb.

Ud over Vettels nedtur gik det også galt for holdkammeraten Charles Leclerc, som slet ikke nåde at sætte en tid i Q3. Dermed skal Leclerc starte som nummer ti.

Pierre Gasly (Red Bull) starter som nummer fire i anden startrække.