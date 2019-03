Første træningsdag i Australien blev en blandet fornøjelse for Formel 1-køreren Kevin Magnussen.

Den danske Haas-kører blev tidligt fredag morgen dansk tid nummer 9 i første træning, hvor han var hurtigere end holdkammeraten Romain Grosjean.

Men i træningen efter var rollerne byttet rundt. Her tog Grosjean en 10.-plads, mens Magnussen blev skubbet ud af top-10.

Danskeren kørte her 27 omgange om den 5,3 kilometer lange bane, hvilket var færrest af alle. Hans hurtigste omgangstid lød på 1 minut og 23,988 sekunder.

Magnussens tid rakte kortvarigt til en førsteplads, men han endte på 12.-pladsen - 1,388 sekunder fra bedste tid.

Haas måtte kortvarigt udskyde Romain Grosjeans første testkørsel, da kørerens nye bil pludselig skulle have skiftet batteri.

Det er dog ikke kun Grosjeans batteri, der er nyt ved bilen.

Formel 1-fans og andre seere har ikke kunnet undgå at bemærke nye fronter på begge køreres sorte racerbiler.

Til ære for Formel 1's løbsdirektør, Charlie Whiting, der tidligt torsdag morgen døde af en blodprop i den ene lunge, har begge biler fået skrevet "For our friend Charlie, 1952-2019" - på dansk "For vores ven Charlie, 1952-2019" - på fronten.

Den forsvarende verdensmester, Mercedes-køreren Lewis Hamilton, toppede stillingen i begge træninger.

Ferraris Sebastian Vettel og Charles Leclerc tog de efterfølgende pladser i første træning, mens Valtteri Bottas (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull) fulgte efter verdensmesteren i anden.

I anden træning blev briten noteret for sin bedste tid, da han kørte en omgang på 1 minut og 22,600 sekunder på den australske bane.

Kørerne er i gang med de sidste forberedelser til årets første grandprix, der køres i Melbourne, Australien.

Lørdag træner kørerne igen, før det går løs med kvalifikationen klokken 07 dansk tid. Søndag køres der for første gang i sæsonen om point, når grandprixet skydes i gang klokken 06.10 dansk tid.