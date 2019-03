Magnussen bliver nummer 13 på sort Haas-dag i Bahrain

Efter en opløftende kvalifikation endte Formel 1-grandprixet i Bahrain med nedtur for Kevin Magnussen og Haas.

Det gik langt fra som forventet for den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen og resten af Haas-holdet, da sæsonens andet grandprix søndag blev kørt i Bahrain.

Danskeren startede i sjette position, men endte med at køre over målstregen som nummer 13 efter et problemfyldt løb, hvor bilen ikke præsterede optimalt.

Magnussens franske holdkammerat, Romain Grosjean, udgik for andet løb i træk - denne gang efter 17 omgange.

Lewis Hamilton (Mercedes) udnyttede problemer hos Ferrari til at tage sejren foran holdkammeraten, Valtteri Bottas, og Ferraris Charles Leclerc.

Unge Leclerc begyndte i pole position og lå efter en halvskidt start længe solidt i front af løbet.

Sebastian Vettel i den anden Ferrari så også stærk ud, men da det trak op til en dobbeltsejr for det italienske hold, gik det galt.

Vettel spandt rundt i en duel med Hamilton og tabte efterfølgende frontvingen efter en duel med en bagvedkørende bil.

Leclerc fik problemer med motoren og tabte mange sekunder per omgang.

Både Hamilton og Bottas kørte forbi ham, og kun en safety car på de allersidste omgange forhindrede Red Bulls Max Verstappen i også at drøne forbi Leclerc.

Vettel sluttede på femtepladsen.

For Magnussen gik det hurtigt den gale vej.

Som danskeren havde frygtet på baggrund af træningerne, havde hans racer ikke de nødvendige muskler i løbet i Bahrain.

Bagvedkørende biler overhalede ham let, og muligheden for en top-10-placering forduftede.

Magnussens slutplacering betyder, at danskeren ikke kan sætte VM-point på kontoen i denne omgang.

Han har derfor stadig otte point efter sjettepladsen i sæsonens første løb i Australien.

Romain Grosjean har stadig sit første point til gode.

Valtteri Bottas fører VM-stillingen med 44 point, hvilket er ét mere end Lewis Hamilton på andenpladsen.

Red Bulls Max Verstappen, der blev nummer fire søndag, indtager tredjepladsen med 27 point.