Magnussen bliver nummer 13 i ungarsk Mercedes-opvisning

Lewis Hamilton og Mercedes leverede et mesterstykke og slog Verstappen i flot duel. Magnussen blev nummer 13.

Søndagens ungarske Formel 1-grandprix blev vundet af Lewis Hamilton (Mercedes) efter en spændende duel i front, hvor Hamilton og Mercedes endte med at tage fusen på Max Verstappen og Red Bull.

Besøget i Ungarn leverede ikke tiltrængt opmuntring til Kevin Magnussen og Haas-teamet, der igen måtte notere et stort rundt nul i kolonnen med VM-point.

Danskeren fik godt nok masser af ros i teamradioen for sin kørsel, men det endte med en flad 13.-plads, mens Romain Grosjean udgik på grund af problemer med vandtrykket.

Løbet fik en rolig start, hvor største dramatik ramte Valtteri Bottas (Mercedes), der led slemt efter kontakt med teamkollega Lewis Hamilton.

Bottas, der begyndte som toer, sejlede bagud og måtte i pit efter bare fem omgange. Frontvingen skulle skiftes, og det kostede dyrt. Bottas kom ud bag samtlige øvrige kørere og måtte kæmpe sig op igennem feltet.

Han nåede ikke helt op og måtte tage til takke med en ottendeplads.

Max Verstappen (Red Bull) åbnede løbet som forreste mand og holdt akkurat Lewis Hamilton bag sig indtil 26. omgang, hvor Verstappen kørte i pit.

Kort efter kørte Hamilton også i pit, og Verstappen var tilbage i front, men Hamilton kørte klart hurtigst midtvejs i løbet.

De to havde en spændende tvekamp kørende langt foran resten af feltet, og løbet igennem blev Verstappen presset hårdt af Hamilton.

Verstappen lignede længe en vinder, men Hamilton og Mercedes lagde en perfekt strategi med et uventet ekstra pitstop.

Og selv om det længe så håbløst ud for briten i forhold til at indhente Verstappen, så viste Mercedes-teamet sig i sidste ende klogest.

Beregningerne holdt stik, og på 66. af løbets 70 omgange kørte Hamilton forbi hollænderen, og verdensmesteren kørte sikkert sejren hjem til stor jubel hos det sejrsvante Mercedes-team.

Treer i løbet blev Sebastian Vettel (Ferrari).

Kevin Magnussen valgte en strategi med kun et pitstop, som lå efter 39 af de 70 omgange, men det var tydeligt, at danskeren forud for det enlige pitstop ikke var helt med på, hvad teamets plan var.

- Vi bliver ude. Vi tager chancen og kører så langt, vi kan, lød det i radioen til Magnussen, der dog havde brug for mere information.

- Hvad er planen, spurgte han nogle omgange før pitstoppet.

- Plan C, lød svaret.

Med nye dæk og 30 omgange tilbage var Magnussen dog ikke blevet ret meget klogere.

Han kom tilbage på banen som nummer 16, men teamkammerat Romain Grosjean lukkede ham forbi med det samme på en ordre fra teamet.

- Jeg aner ikke, hvad vi laver, fortæl mig mere, sagde danskeren, der fik besked på, at han skulle køre løbet færdigt på softdæk - og håbe på hjælp fra andre for at kunne klemme sig op i top-10 og hente point til VM-regnskabet.

Det lykkedes ikke, men Magnussen fik en del opmærksomhed sidst i løbet, hvor han kæmpede for at holde Daniel Ricciardo bag sig. Det lykkedes, men Ricciardo og Renault-teamet var stærkt utilfredse med Magnussen måde at forsvare sig på.

Mens Magnussen blev nummer 13 og fik masser af ros for sin kørsel af teamet, udgik Romain Grosjean på sin 51. omgang.

Franskmanden begyndte løbet som nummer ni, men han blev hurtigt kørt ud af pointene, og problemer med vandtrykket tvang ham i sidste ende til at parkere sin racer.

Magnussen har scoret VM-point i tre af 12 løb i 2019.