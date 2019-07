Magnussen ærgrer sig over dyr bremsefejl på Hockenheim

En kostbar bremsefejl i et sving var nok til at ødelægge det for Kevin Magnussen i lørdagens Formel 1-kvalifikation.

Den danske Haas-kører endte med en startplacering som nummer 12 i søndagens Formel 1-grandprix i tyske Hockenheim.

- Jeg missede Q3, da jeg lavede en bremsefejl på mit andet sæt dæk. Der havde måske været lidt mere at hente på den omgang, men min første omgang var ikke dårlig.

- Det er stadig et godt comeback, fra hvor vi var i går (fredag, red.). Det vil måske regne søndag, så alt kan ske.

- Hvis ikke, og det er tørt, så har jeg i det mindste frit valg af dæk, så der er lidt positivt at tage med, siger Magnussen til holdets hjemmeside.

Inden lørdagens kvalifikation nød Magnussen godt af det noget koldere vejr, og det blev til en flot femteplads til træning, hvor han sågar var bedre end Lewis Hamilton (Mercedes).

- Jeg havde en rigtig god bil i den tredje træning. Bilen var derimod virkelig tricky fredag, hvor der ingen balance var.

- Med den køligere banetemperatur tidligere lørdag virkede den til fungere. Temperaturen på banen steg til kvalifikationen, og der tabte vi lidt igen, forklarer Magnussen.

Mens Magnussen starter som nummer 12, var Romain Grosjean i den anden Haas-racer bedre kørende og fik hentet en startplads som nummer 6.

Verdensmester Lewis Hamilton begynder i pole position foran Max Verstappen (Red Bull) og Mercedes-holdkammeraten Valtteri Bottas.

Søndagens Formel 1-grandprix går i gang klokken 15.10.