Magnussen ærgrer sig: Alt kørte på skinner indtil løbet

Kevin Magnussen forsøgte at holde humøret højt efter sin store nedtur i Monaco, men skuffelsen kunne han ikke skjule.

Her vekslede danskeren en startplacering som nummer fem til en pointløs 12.-plads efter et dårlig pitstop-beslutning fra Haas-garagen tidligt i Formel 1-grandprixet.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad der gik galt. Teamet har gjort det fantastisk og leveret en virkelig flot præstation hele weekenden. Alt har kørt på skinner... indtil løbet.

- Det er det positive, vi må tage med. Bilen har været god, så det er super ærgerligt, at det gik sådan i løbet. Vi må se på hvorfor, siger Kevin Magnussen til TV3+

Under starten i de smalle gader røg han ned på sjettepladsen, hvor han lå fanget bag den langsommere Daniel Ricciardo i Renault.

På 12. omgang blev danskeren kaldt i pit for at skifte fra softdæk til mediumdæk, og det kostede dyrt.

De fire førende kørere pittede, og både Renault og Haas tog den forkerte beslutning ved hive deres kørere ind efter dem.

Hele midterfeltet blev ude, og som sådan blev Magnussen fanget bag langsommere og taktisk kørende biler, han ikke kunne slippe forbi.

Dermed fik han aldrig gavn af de nye dæk, og fra han kom ud fra pit på 14.-pladsen, nåede han aldrig tilbage, hvor det for alvor var sjovt.

- Jeg fik en meget normal start, men kom i lidt trafik bag Vettel, som kørte langsomt ind i svinget, og det gjorde, at Ricciardo kunne få lov at komme op på siden af mig ind i svinget, så jeg mistede en placering.

- Havde vi ikke kørt i pit under safety car, havde vi nok fået den tilbage, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Siden viste det sig, at Magnussens hurtige pitstop også rent slitagemæssigt var en skidt beslutning.

Hans teamkollega Romain Grosjean kørte nemlig de første 50 af de 78 omgange på de softdæk, som både han og Magnussen startede på, og som Haas altså valgte at hive Magnussen ind for at skifte på 12. omgang.

Romain Grosjean kørte sig fra 13. startposition op til en slutplacering som nummer ni, men blev efter en tidsstraf noteret for en endelig tiendeplads med ét medfølgende VM-point til kontoen, der nu tæller to af slagsen.

Magnussen har 14.