Magnussen: Vi må blive ved at lede

Fartkrisen kradser på Haas-mandskabet, og efter endnu et pointløst grandprix lyder Kevin Magnussen som en Formel 1-kører på jagt efter nålen i en høstak.

På Circuit Paul Ricard var han ikke i nærheden af point og sluttede på 17.-pladsen i en bil, der tydeligvis var blandt feltets absolut dårligste.

- Det er frustrerende. Vi vil jo gerne score point og være med oppe foran, men det kunne vi ikke.

- Vi må bare arbejde og blive ved med at søge og lede efter fejlen eller manglerne, siger en kortfattet Kevin Magnussen til TV3+.

Han har fået point i to af sæsonens løb. Senest i Spanien, hvor femte VM-afdeling blev kørt. Søndagens løb i Frankrig var årets ottende.

Danskerens teamkollega Romain Grosjean har også få point to gange - senest i Monaco i sjette løb.

Dermed ligger de to med henholdsvis 14 og 2 point i VM-stillingen og har efterhånden langt op til den syvendeplads, som "the best of the rest" kæmper om.

Syvendepladsen indehaves af McLarens Carlos Sainz med 26 point.

I konstruktørernes VM-regnskab er Haas nummer ni og dermed kun bedre end pointløse og håbløst langsomme Williams.

Netop kun de to Willams-kørere var langsommere end Kevin Magnussen på Paul Ricard-banen. Romain Grosjean udgik.

- Det var endnu en dårlig dag for os, som vi gerne ville være foruden, siger Kevin Magnussen til TV3+.