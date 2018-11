Magnus Carlsen: Jeg har aldrig fået hårdere modstand

Magnus Carlsen roser udfordreren Fabiano Caruana for at have ydet hård modstand i kampen om VM-titlen i skak.

Det norske skakgeni Magnus Carlsen er glad og lettet over, at han onsdag forsvarede sin VM-titel i skak, da han endte med at vinde 3-0 efter omspil over den amerikanske udfordrer Fabiano Caruana.

Forud for afgørelsen i hurtigskak var alle 12 partier mellem dem i almindelig skak endt med remis, og derfor følte Carlsen sig ikke sikker på at kunne slå amerikaneren.

- Han er den stærkeste spiller, jeg har mødt, for jeg vandt jo ikke et eneste af de lange partier. Jeg følte aldrig, at jeg var i nærheden af at vinde kampen før i dag. Heldigvis var jeg bedst på dagen.

- Jeg er meget glad. Det var en virkelig, virkelig god dag på jobbet, siger Magnus Carlsen til NRK ifølge NTB.

Carlsen har tidligere vist sig som en stærk spiller, når tiden spiller en central rolle, som det er tilfældet i hurtigskak. I omspilspartierne havde hver spiller 25 minutter i hvert parti til at foretage sine træk.

Nordmanden mener, at tiden blev en afgørende faktor i onsdagens omspil.

- Det første parti var meget jævnbyrdigt og spændende, men jeg formåede at få ham i tidsnød. Andet parti var kompliceret, men jeg havde troen på mig selv, selv om jeg ikke følte, at jeg stod stærkt.

- Det sidste parti blev lidt mere nervøs. Men min form i hurtigskak er i hvert fald god, siger Magnus Carlsen.

I andet parti begik Fabiano Caruana en fejl og forærede Carlsen initiativet. Det irriterer den tabende amerikaner.

- Jeg havde en dårlig dag og spillede ikke godt. I første og tredje parti var jeg godt med, men partiet, hvor jeg havde de hvide brikker (andet parti, red.) blev en katastrofe.

- Det er selvfølgelig skuffende at tabe, men jeg var ikke i nærheden af hans niveau i dag, og det var fortjent, at han vandt, siger Caruana.

Carlsen har været verdensmester siden 2013. Han forsvarede VM-titlen i 2014, 2016 og 2018.