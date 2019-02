Magiske Messi nedlægger Sevilla på egen hånd

Barcelona imponerede ikke i udekampen mod Sevilla, men et hattrick af Lionel Messi sikrede mestrene sejren.

Sevilla har en af Primera Divisions bedste hjemmebaner, og FC Barcelona havde det svært lørdag, men mestrene har en x-faktor som få andre.

To gange var holdet bagud, men nærmest egenhændigt vendte Lionel Messi slaget, og med et hattrick og en assist sørgede han for de tre point med en sejr på 4-2.

Med sejren trækker Barcelona fra i toppen. Mestrene er henholdsvis 10 og 12 point foran Atlético Madrid og Real Madrid, som dog begge har en kamp i hånden.

Gæsterne fra Catalonien havde det svært i første halvleg i Sevilla, og de offensive stjerner virkede noget uinspirerede.

Samtidig leverede defensiven en rigtig skidt indsats, og det udnyttede Sevilla et par gange.

Midtvejs i første halvleg smed Lionel Messi bolden væk på kanten af Sevilla-feltet. Herfra igangsatte hjemmeholdet et perfekt eksekveret kontrastød, som Jesus Navas sparkede flot ind til sidst.

En indledningsvist lad Messi tog dog revanche få minutter senere. Fra små 15 meters afstand helflugtede han med skinnen en tværaflevering i feltet helt op i hjørnet.

Men det var ikke et mesterhold i sync, som var ankommet til Ramón Sánchez Pizjuán i Andalusien.

Tre minutter før pausen blev bolden ikke clearet ordentligt fra Barcelona-feltet.

Mens Samuel Umtiti hang og ophævede offside, brugte Gerard Piqué tiden og sit fokus på at vinke for offside. Det efterlod Gabriel Mercado helt fri i feltet til at kunne bringe hjemmeholdet på 2-1.

Efter pausen fik Barcelona mobiliseret et tungere pres mod Sevilla-målet, hvor Simon Kjær mange gang i løbet af kampen forhindrede farlige afslutninger.

Men han kunne ikke stoppe Messi, da han med sin 24. scoring i 23 kampe i sæsonen udlignede igen.

På kanten af feltet fandt indskiftede Ousmane Dembélé den lille argentiner, som med en smuk, følt afslutning lagde bolden op i nærmeste hjørne med højrefoden.

Begge hold havde chancer til flere mål, men det blev meget symptomatisk for kampen magiske Messi, som afgjorde kampen.

Fem minutter før tid havnede bolden lidt tilfældigt for fødderne af argentineren foran mål, men afslutningen var der intet tilfældigt over.

Messi chippede køligt bolden over keeperen og afgjorde kampen.

I tillægstiden lod han endda en ellers ordinært spillende holdkammerat få lidt af rampelyset.

Med en smuk stikning fandt hattrickhelten Luis Suarez, som flot lagde bolden over målmanden til 4-2.