DAGBOG: Den trinde køkkenchef på Stadthotel i Lörrach var vist nok ganske tilfreds med, at der har været ure- og juvelmesse i Basel indtil tirsdag. Selv om Lörrach ligger i Baden på den anden side af Rhinen i Tyskland, så har der været fornemme gæster på det ellers ufatteligt rolige hotel, der søndag således klarede sig helt uden menneskelig betjening.

Hun refererede til den ældre herre, der havde siddet for enden af morgenmads-restauranten som en libertiner fra en anden tid og man sad faktisk kun og ventede på, at han ville hive gulduret med kæde frem fra sin skinnende blanke vest for at, hvad klokken var. Ifølge køkkenchefen var han en af de helt store kanoner und "sehr reich" - og det siger en del på de her kanter, hvor de færreste generelt lider nød.

Køkkenchefen undrede sig også over, hvad danske journalister bedrev i Lörrach. Men det med EM-kvalifikationskampen i Basel gav god mening for hende.

Samme aften spillede Tyskland i Amsterdam og vandt efter en forrygende kamp med 3-2. Det væltede ikke Lörrach. Deres udsendte forsøgte sammen med et par medsammensvorne at besøge et sted, hvor vandpiberne havde stor indflydelse på møblementet. På en barstol sad en meget stor mand og spurgte: "Fussball? Wer spielt". Det kendte han intet til - "jeg interesserer mig kun for mafia-film", svarede han bundærligt.

Mere held var der på en stille café på torvet, hvor den af og til svensktalende bartender tændte for RTL, mens der i baggrunden blev spillet "Creedence Clearwater Revival". Meget få på cafeen kiggede op mod Joachim Löws mandskab - måske er de bare mere til Goethe og humanisme og den slags i Lörrach. Også selv om Löw er født i Schönau tyve kilometer herfra.