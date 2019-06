Mæhle tager læring med fra storm på sociale medier

U21-landsholdets Joakim Mæhle har været meget i vælten under den igangværende EM-slutrunde i Italien - i særdeleshed på de sociale medier.

Først kom han i mediestormvejr efter at have ytret sin skuffelse over en bænkplads mod Tyskland. Samtidig noterede folk sig, at han ikke takkede fansene efter kampen, men Mæhle har selv forklaret, at han blot skulle skifte til løbesko for at løbe af efter kampen.

Dernæst var han med to mål helten i sejren mod Østrig.

På godt og ondt har han været et varmt navn på de ofte ubarmhjertige sociale medier.

Han forklarede selv, at han var ked af de ting, som hans familie havde skullet læse om primadonnatendenser og dårlig attitude.

Nogle kunne måske få lyst til at holde sig væk fra internettets voldsomme slagmark, men Genk-backen har i sinde fortsat at være til stede.

- Jeg skal på ingen måde droppe det, for det er også et rigtig godt talerør, siger Mæhle.

- Men jeg skal måske tænke lidt mere over, hvad jeg siger i hvilke sammenhænge, og hvordan det kommer ud.

Han mener, at der er blevet kogt al den suppe, der kunne presses ud af det, på historien, og den ligger nu gemt godt væk i læringskufferten.

- Vi har lagt det ned her i træningslejren, og jeg har selv lagt det fuldstændig ned, forklarer han.

U21-landstræner Niels Frederiksen siger, at virakken så at sige intet har fyldt i EM-lejren, og han har intet problem med, at de sociale medier kan give lidt rabalder nogle gange.

- Det er på godt og ondt. Man kan også bruge det aktivt, hvis man vil have nogle budskaber ud eller sende nogle signaler. Omvendt er det også der, det går hårdt for sig, hvis folk bliver kritiske.

- Det er en del af det, og det kan og skal vi ikke lave om på, siger han.