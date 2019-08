Madu bliver ny venstre back i OB

FODBOLD: OB's venstre wingback Jacob Barrett Laursen har ikke villet forlænge sin kontrakt, og OB skriver nu en et-årig kontrakt med nigerianeren Kingsley Madu, meddeler ob.dk i en pressemeddelelse:

"Den 23-årige nigerianske venstreback Kingsley Madu skifter med øjeblikkelig virkning til OB. Han har spillet tre nigerianske landskampe, og hans tidligere klubber er blandt andet slovakiske AS Trencin og belgiske Zulte Waregem, som hans kontrakt udløb hos ved udgangen af juni. De seneste par uger har han trænet med her i klubben, og at han har præsteret godt under sit ophold her i klubben, har været afgørende for, at vi nu har indgået en kontrakt med ham, som løber frem til sommeren 2020.

- Vi tog Kingsley Madu ind til et forløb her i klubben for at se ham an i både træning og kamp. Her har han leveret et godt indtryk, og derfor er vi rigtig glade for, at vi i dag har lavet en kontrakt med Kingsley Madu. Han er en dynamisk, kropsstærk og teknisk dygtig venstre back, og ydermere passer han godt ind i truppen. Tidligere har han spillet på et højt niveau, der blandt andet har kastet flere landsholdsudtagelser af sig, og det er det niveau, vi håber, at vi sammen kan få ham tilbage på, siger Jesper Hansen.

For Kingsley Madu har det første kendskab med sine nye holdkammerater også været godt, og han er rigtig glad for, at han i dag har skrevet under på en kontrakt her i klubben.

- Jeg har på kort tid fået et rigtig godt indtryk af klubben og byen. Holdkammeraterne og alle omkring holdet har været utroligt flinke ved mig, og jeg føler mig allerede som en del af truppen. Jeg er en stærk og hurtig venstre back, som altid vil gøre mit bedste, og jeg vil gøre alt for at vinde. Jeg vil gerne takke OB for at give mig en kontrakt, og jeg ser rigtig meget frem til, at jeg kan betale tilbage på banen og hjælpe klubben videre i den rigtige retning, siger Kingsley Madu.

Kingsley Madu skifter med øjeblikkelig virkning til OB, og han kommer til at spille i trøje nummer 18.", meddeler OB.