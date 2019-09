Sæsonen lakker mod enden for Mads Würtz Schmidt, der føler sig for træt til at forberede sig til VM.

Landstræner Anders Lund skal ikke regne med Mads Würtz Schmidt ved VM i cykling senere på måneden.

Katusha-rytteren, der markerede sig som en del af flere udbrud i sommerens Tour de France, føler sig for træt og udkørt til at forberede sig på mesterskabet.

- Jeg kan ikke holde fokus derhjemme, og jeg har ikke rigtig motivation til at komme ud at træne længere. Jeg er bare træt hele tiden, så jeg trænger snart til at slutte sæsonen af og holde noget fri.

- Det er også derfor, at jeg ikke vil tage pladsen fra en anden til VM, for der er nogle, der kommer til at sidde med meget mere motivation, og som bare generelt er mere friske end mig, siger Würtz til TV2 Sport.

I slutningen af august deltog han i det største danske etapeløb, PostNord Danmark Rundt, hvor han blandt andet blev nummer tre på enkeltstarten og kørte i løbets førertrøje.

Han forklarer over for TV2 Sport, at han skulle have haft pause efter løbet. Men på grund af mangel på ryttere sendte Katusha ham videre til endagsløbet Bretagne Classic, og danskeren fik derfor ikke en tiltrængt pause.

Lørdag er han til start i etapeløbet Tour of Britain, som løber frem til næste lørdag, men så kan citronen heller ikke presses mere.

- Jeg kommer i hvert fald selv til at presse lidt på for, at vi siger, at det var det for i år, og så allerede nu begynde at fokusere på næste år, siger Würtz.