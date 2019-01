Mads Pieler Kolding dropper sin makker i mixeddouble

Den danske badmintonspiller Mads Pieler Kolding dropper planerne om at spille sammen med den 11 år yngre Alexandra Bøje i mixeddouble.

Det skriver TV2 Sport, der har fået oplysningen bekræftet i en sms fra Alexandra Bøje.

Mads Kolding mistede sin faste makker i herredouble, Mads Conrad-Petersen, da Conrad-Petersen besluttede sig for at trække sig fra badminton på ubestemt tid.

Derfor blev Mads Pieler Kolding sat sammen med 19-årige Alexandra Bøje i mixeddouble, og det blev førsteprioritet for ham at satse på den kategori, selv om han også fik en ny makker i herredouble i form af Niclas Nøhr.

- Alexandra har et kæmpe potentiale, og jeg lægger ikke skjul på over for hende og trænerteamet, at hun har gode kompetencer, men hun er også ung.

- Så jeg håber og tror på, at vi kan få sat skub i hendes udvikling, og jeg skal også selv udvikle mig inden for mixed, da det er mange år siden, jeg har spillet den kategori, sagde Mads Kolding i december til TV 2 Sport.

Mads Pieler Kolding deltog tidligere på ugen i Malaysia Masters i herredouble med sin nye makker Niclas Nøhr. Makkerparret røg ud i første runde af turneringen.