Målscorende Zanka ville kvittere for trænerens tillid

Mathias "Zanka" Jørgensen scorede lørdag for Huddersfield, men det rakte ikke til point mod Brighton.

Mathias "Zanka" Jørgensen vendte tilbage til startopstillingen i Huddersfield med et mål, da holdet lørdag mødte Brighton i Premier League.

Kampen forinden havde Huddersfield vundet over Wolverhampton, mens "Zanka" havde karantæne. Alligevel var han tilbage i startelleveren lørdag.

- Som holdet præsterede, mens jeg havde karantæne, kunne han (manager David Wagner, red.) have sat mig på bænken.

- Jeg var glad for, at jeg kunne betale tilbage og score tidligt i kampen, siger "Zanka" til holdets YouTube-kanal.

"Zanka" kom på tavlen i kampens første minut, da han pandede hjemmeholdet i front i en duel med målmanden.

Et rødt kort til Huddersfields Steve Mounié betød dog, at holdet skulle spille en time i undertal. Det udnyttede Brighton til at vende kampen og vinde 2-1.

Danskerens scoring rakte derfor ikke til point.

- Vi havde fortjent, at flere ting gik vores vej. Men det gjorde de ikke, og det er utroligt frustrerende for os, siger han.

- Det var en af de dage, som desværre kommer en gang imellem i fodbold. Vi fik ikke, hvad vi fortjente, siger "Zanka".

En sejr til Huddersfield havde været tiltrængt. Klubben ligger lige akkurat over nedrykningsstregen med ti point.

Der er blot et point ned til Southampton og Burnley på den forkerte side af stregen.

Allerede tirsdag går det løs igen, når Bournemouth tager imod danskerklubben.

- Forhåbentlig får vi, hvad vi fortjener i den kamp, siger "Zanka".