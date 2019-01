Den tjekkiske målmand Petr Cech er i gang med sin sidste sæson i Premier League.

Den 36-årige Arsenal-keeper oplyser tirsdag, at han til sommer indstiller en karriere, der blandt andet har bundt på fire engelske mesterskaber og en Champions League-triumf.

Tjekken har efter 15 år i Premier League rekorden for flest clean sheets i Englands bedste fodboldrække.

- Det er 20 år siden, at jeg skrev under på min første professionelle kontrakt, så det føles som det rigtige tidspunkt at annoncere, at jeg stopper efter denne sæson, fortæller Cech på Twitter.

- Efter 15 år i Premier League, hvor jeg har vundet samtlige trofæer, der kan vindes, så føler jeg, at jeg har opnået alt det, jeg satte mig for, lyder det videre.

Cech blev for alvor et stort navn, da han i 2004 kom til Chelsea fra franske Rennes.

To år efter skiftet pådrog målmanden sig et kraniebrud og har derfor spillet resten af karrieren med en specialdesignet hjelm, der skal beskytte ham.

Inden han i 2015 skiftede til ligarivalen Arsenal, var Cech med til at vinde engelsk guld fire gange med Chelsea i 2005, 2006, 2010 og 2015.

I 2012 var tjekken også med til at vinde Champions League med Chelsea, der året efter triumferede i Europa League.

I 2017 vandt han for femte gang FA Cuppen, da Arsenal gik hele vejen i den engelske pokalturnering.

I denne sæson har Petr Cech været reserve for tyske Bernd Leno i Arsenal.