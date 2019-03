Målmand vender hjem til Odense efter to år i Østrig

Nicolai Kristiansen har underskrevet en kontrakt, som gælder i et år, med Odense Bulldogs. Han vender tilbage til klubben efter to år hos Red Bull Salzburg.

Ishockey: Odense Bulldogs får ung forstærkning i målet, når klubbens tidligere spiller, den 17-årige Nicolai Kristiansen, vender hjem til Odense efter to år i Red Bull Salzburgs ishockey-akademi. Det fortæller Odense Bulldogs i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for at have tilknyttet en målmand, som har fået sin ishockeyopvækst i Odense, og som nu i et par år har været ude og hente god erfaring. Nicolai passer perfekt i den plan, som Bulldogs arbejder efter, siger sportschef Henrik Benjaminsen.

I sommeren 2017 skiftede Nicolai Kristiansen til Red Bull Salzburgs akademi, hvor han har boet, trænet, spillet og gået i skole.

- De to år med topprofessionelle forhold og med kampe i den tjekkiske U19/U20-liga har været godt for min ishockeyudvikling, siger han - der dog ikke var i tvivl om, at han gerne ville tilbage til Odense.

- Jeg har fra mine venner og "gamle" holdkammerater hørt meget positivt om projektet i Bulldogs, og jeg glæder mig til at blive en del af det team, som skal arbejde hårdt på at få Bulldogs tilbage til toppen af dansk ishockey, siger Nicolai Kristiansen i pressemeddelelsen.

Målmanden, som fylder 18 år 26. marts, kan ifølge cheftræner Palle Svensson se frem til at blive en del af seniorholdet i Odense allerede i den kommende sæson.

- Vi er opmærksomme på, at Nicolai stadig er ung, men jeg tror på, at vi kan integrere ham i seniorhockey på eliteplan her i Odense i den kommende sæson - og gerne i flere sæsoner. Nicolai er en stor og dygtigt skolet målmand, og på det sociale er Nicolai allerede klar, da han jo har Odense, som sin ungdomsklub, siger cheftræneren.