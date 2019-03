Før kampen mod Nordsjælland

Der resterer to runder af ligaens grundspil. GOG ligger nummer to med 36 point - et point efter Aalborg Håndbold.BSV er treer med 33 point. Det vil sige, at GOG er sikker på at blive nummer to med et point hos Nordsjælland, tirsdag aften. Fynboerne er nemlig bedst i det indbyrdes regnskab med BSV.



GOG sad i lang tid på førstepladsen i grundspillet - og dermed på en sandsynlig billet til næste sæsons Champions League - men det er svært at se GOG generobre den førsteplads. Pokalvinderne fra Aalborg mangler Århus Håndbold ude og KIF Kolding hjemme.



I sidste runde af grundspillet, lørdag den 6. april, får GOG besøg af Ribe-Esbjerg HH, der kæmper en hård kamp med Sønderjyske for at blive en del af top-otte - slutspillet.



Nordsjælland Håndbold ligger nummer 10 i ligaen og kæmper for at fastholde den placering for at få to point med over i liga-kvalifikationsspillet.



13. november vandt GOG 34-26 over Nordsjælland i Gudme.