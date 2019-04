Målmageren Eriksen: Nyt stadion kræver ørepropper

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen er begejstret for, at Tottenham igen kan spille sine hjemmekampe på klubbens eget stadion frem for på Wembley, der har været klubbens midlertidige hjem i over halvandet år.

Atmosfæren på det nybyggede Tottenham Hotspur Stadium kræver ørepropper, siger danskeren efter onsdagens stadionåbning, hvor han bidrog til åbningsfesten ved at score det sidste mål i 2-0-sejren over Crystal Palace.

- Det er dejligt at komme hjem. Det er noget helt andet end White Hart Lane (Tottenhams tidligere stadion, red.). Det var de samme mennesker gange to.

- Der var en fantastisk atmosfære. Det mærkede vi allerede under opvarmningen. Det var næsten sådan, at vi skulle have haft ørepropper, siger danskeren til TV2 Norge, der interviewede Eriksen på sidelinjen efter kampen.

Også træner Mauricio Pochettino er begejstret for klubbens nye hjemmebane, der kan huse 62.000 tilskuere. Den første kamp på det nye stadion medførte dog også nerver.

- Rammerne satte os en smule under pres. Men det var spændingen og energien, der gjorde alting muligt.

- Tottenham vil være en udfordrer til de helt store ting nu. Vi er i verdenseliten, når det kommer til faciliteter, siger Pochettino ifølge AP.