Målløs finsk stjerne efter VM-triumf: Det er et mirakel

De finske ishockeystjerner var målløse efter søndagens VM-triumf.

- Det er en fantastisk følelse. Jeg ved ikke engang, hvordan vi vandt. Det er utroligt, siger den 28-årige wing Jere Sallinen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er et ret godt ishockeyland. Måske er det et mirakel på is. Det bliver fedt at skulle tilbage til Helsinki, hvor jeg tror, at der er mange, der venter på os, siger Sallinen.

Finland slog overraskende Canada i VM-finalen med 3-1.

Dagens helt store helt blev den finske landsholdsanfører, Marko Anttila, der først reducerede til 1-1 og senere bragte Finland i front 2-1.

- Antilla er en skønhed, siger Sallinen.

I det finske mål stod Kevin Lankinen en brandkamp med 42 redninger.

- Kevin var fantastisk i målet. Det her er noget, som du ved nok kun sker en gang i dit liv, siger den finske forward Toni Rajala ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg var ikke nervøs, jeg nød det, siger han.

Canada har ikke vundet VM siden 2016, men var blandt de helt store favoritter til at vinde i år, inden turneringen gik i gang.

Ishockeynationen med de mange stjerner fra den nordamerikanske liga NHL, der undervejs slog Danmark med 5-0 i gruppespillet, tabte også 1-3 til Finland i gruppespillet.

- Det er uheldigt, at vi fik den forkerte medalje. Finland spillede godt og var det eneste hold, der slog os i turneringen, endda to gange, siger den canadiske forsvarsspiller Damon Severson ifølge Reuters.