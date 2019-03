Målhelten Højbjerg vil tage god moral med til Schweiz

Landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg er ikke imponeret af den danske indsats i torsdagens 2-2-kamp mod Kosovo, men hæfter sig ved, at danskerne trods modgang ikke lagde sig ned til sidst, men kæmpede videre.

Og det var takket være den indstilling, at han til sidst kunne blive spillet fri i feltet, så han kunne udligne til slutresultatet. Det var ifølge Højbjerg vigtigt at få bekræftet før tirsdagens EM-kvalifikationskamp i Schweiz.

- Vi kom bedre med mod slutningen, og der viste vi moral og karakter. Det er det vigtigste, vi kan tage med til Schweiz. Vi tabte ikke, og det viser, at der er bid i holdet, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Han anerkender dog, at det er et fair spørgsmål, om landsholdsspillerne i perioder af torsdagens kamp allerede havde tankerne rettet mod Schweiz.

- Vi prøver altid at holde fokus på, hvor vi er lige nu, men vi vidste godt, at det var en forberedelseskamp i forhold til på tirsdag. Men når man går ind på banen, så bliver man nødt til at være dedikeret og professionel.

- Det var vi, men man kan godt spørge, om vi var det nok, siger Højbjerg.

Han deler roser ud til Kosovo, der viste, at det ikke er en modstander, man bare lige slår.

- De kom foran to gange og spillede med et overskud og lavede "fodroulader" i eget hjørne. Så de gik uimponerede ind til kampen, og vi skal også give dem cadeau, siger Højbjerg.

- Men hvis man vil noget i landsholdsregi, så skal man også kunne slå et hold som Kosovo, tilføjer han.

Med sit mål i det andet minut af tillægstiden sørgede Højbjerg for, at fodboldlandsholdet under Åge Hareides ledelse forlængede stimen af kampe uden nederlag i ordinær spilletid til 25 kampe.

Han føler sig dog ikke som den store frelser.

- Arh, jeg er ikke en helt. Men jeg synes jo, det er dejligt, at jeg kunne være med til at bidrage til et godt resultat - eller måske ikke et godt resultat, men det var bedre end et nederlag, siger Pierre-Emile Højbjerg.