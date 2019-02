Målfest på det nordfynske kunstgræs

Jonas Villemoes og Andreas Hansen bragte Otterup foran, inden målmageren Mathias Munk scorede for Marienlyst. Andreas Hansen øgede til 3-1 for hjemmeholdet, hvis to sidste mål blev scoret af Andreas Hansen igen og Mads Andersen. Inden da havde Jonas Eigaard reducerede for Marienlyst.

Otterup førte 3-2 ved pausen og lignede en vinder, men mod slutningen scorede skudstærke Jonas Skærlund to gange for Marienlyst.

Stadig liv i de røde

Dalums 2. divisionshold, der i en times tid leverede en fin indsats i torsdags hjemme på kunstgræsset mod FC Fredericia fra toppen af 1. division, inden østjyderne sejrede 3-0 til sidst, kom allerede lørdag formiddag i kamp igen samme sted mod B1909, som Dalum for et lille halvt årti siden spillede oprykningsduel mod i Danmarksserien.

Nu kæmper B1909 hårdt for at etablere et nærmest nyt hold efter en markant sivning af spillere til specielt Marienlyst og Otterup efter et turbulent efterår.

Nu kan det altid diskuteres, hvor meget nogle af Dalum-spillerne var belastet, og hvor mange, der blev skiftet ind og ud af træner Anders Nielsen, og hvor mange normale reserver, der var på banen.

Men i B1909-lejren vil man glæde sig over, at nierne sejrede 2-1, så man i det mindste fik konstateret, at der stadig er liv i holdet, der i foråret skal præstere effektivt, hvis man skal undgå nedrykningen.

Jacob Tonnesen og Nicolai Frederiksen scorede for nierne, der igen havde flere prøvespillere med.