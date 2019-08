Målfattig Lyngby-angriber: Jeg mangler lidt på formen

Lyngby-angriber Emil Nielsen savnede skarphed, da Lyngby søndag tabte 0-1 ude mod Esbjerg i 3F Superligaen.

Trods nederlaget kom Lyngby frem til en del chancer, og de største kom til Emil Nielsen, som blev kåret til den bedste spiller i 1. division i sidste sæson.

Da scorede han en del mål for FC Roskilde, men i Lyngby har angriberen svært ved at finde vej til netmaskerne.

- Jeg stod med to store chancer i kampen, som jeg kunne have scoret på, hvis jeg var mere skarp, men det er stolpe ud i øjeblikket, siger han.

Lyngby-angriberen skiftede denne sommer til Lyngby efter 20 scoringer i sæsonen forinden for FC Roskilde. Han tror da også på, at målene nok skal komme i Superligaen.

- Jeg mangler lidt på formen efter en opstart, hvor jeg ikke trænede så meget, men jeg tror nok på mig selv til, at jeg får scoret de mål, jeg skal.

- Jeg har haft seks chancer i denne sæson, hvor jeg kunne have scoret - ikke på dem alle, men på nogle af dem, siger Emil Nielsen.

Han mener ikke, at tilvænningen fra den næstbedste række til Superligaen er et problem.

- Der er ikke den vilde forskel på 1. division og Superligaen, så det er et spørgsmål om tid, før jeg scorer, siger Lyngby-angriberen.

Han er ikke bange for, at de manglende mål bliver et mentalt problem for ham.

- Det jo ikke noget, jeg ikke har prøvet før, lyder svaret.

Lyngby-træner Christian Nielsen mener derimod, at der er en tilpasning fra 1. division til Superligaen, men han tror på, at Emil Nielsen og André Riel nok skal komme op i omdrejninger.

- Vi har en del målscorere på banen, som har vist, at de kan score. De skal bare lige i gang, siger træneren.

Lyngby har scoret fem mål i denne sæson, og fire af målene er scoret af Frederik Gytkjær, men Christian Nielsen er overbevist om, at statistikken vender.

- Vent et par kampe, så skal statistikken nok vende. Det er ikke kun Gytkjær, der kan lave mål for os, siger træneren.