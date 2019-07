Mål i forlænget spilletid sender Holland i VM-finalen

Holland er for første gang klar til finalen ved VM i kvindefodbold, mens svenskerne i stedet må nøjes med at spille om bronze.

Hollænderne vandt onsdag aften 1-0 over Sverige i semifinalen, som måtte i forlænget spilletid, før den blev afgjort.

For da der var spillet de 90 minutter plus overtid, stod det stadig 0-0.

Men ni minutter inde i den forlængede spilletid sikrede Jackie Groenen Holland sejren, da hun sendte bolden fladt forbi Hedvig Lindahl og ind i det svenske mål.

Sverige dominerede første halvleg, men kom kun frem til en enkelt reel målchance, men Sari van Veenendaal i Hollands mål klarede afslutningen fra Lina Hurtig.

I anden halvleg afværgede Sari van Veenendaal endnu en svensk chance, da hun parerede en afslutning fra Nilla Fischer ud på stolpen.

Det er første gang, at Holland er i finalen, siden det nuværende VM-format blev indført i 1991.

Hollands hidtil største titel er EM-sejren 2017, da landet var vært for slutrunden.

På vej til finalen ved VM har Holland blandt andet besejret de tidligere verdensmestre fra Japan samt Italien.

Resultaterne er ekstra imponerende, fordi dette års turnering i Frankrig er den kun anden VM-slutrunde med Holland som deltager.

I finalen venter USA, som for tredje gang er klar til at spille en finale ved VM i fodbold for kvinder.

Tirsdag aften vandt de regerende verdensmestre i semifinalen i Lyon med 2-1 over England.

Det skete efter en meget spændende og seværdig kamp, hvor Alex Morgan kunne fejre sin 30-års fødselsdag med at score USA's sejrsmål efter en halv times spil.

Finalen spilles søndag i Lyon.

Dagen før møder Sverige og England hinanden i kampen om bronze, der finder sted i Nice.