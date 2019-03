MÅLFEST og fantastisk West Ham comeback! Se alle 7 mål her!

Huddersfield var tæt på sejr efter et comeback, men satte en 3-1-føring over styr til sidst, og så måtte danskerklubben se sig slået.

Huddersfield var i Premier League på besøg hos West Ham, som vandt kampen 4-1, og resultatet betyder, at Huddersfield stadig sidder tungt fast i bunden af rækken og har lang vej til overlevelse.

Huddersfield har sølle 14 point efter 31 kampe, men har stadig 24 point at spille om.

Over stregen ligger Burnley og Southampton lige nu med 30 point.

Huddersfield var bagud 0-1, men vendte tingene til en 3-1-føring, inden det hele blev smidt på gulvet.

Gæsterne havde danske Jonas Lössl i målet, mens Philip Billing blev bragt i spil ti minutter efter pausen.

Mathias "Zanka" Jørgensen var på bænken i hele opgøret, og her kunne han se Mark Noble bringe hjemmeholdet foran 1-0 på et straffespark efter et kvarter.

To minutter senere slog gæsterne dog til og udlignede ved Juninho Bacuna, og Karlan Ahearne-Grant bragte Huddersfield foran 2-1 efter en halv time.

Med sin anden scoring i kampen øgede samme Ahearne-Grant til 3-1 efter 65 minutter, og så lignede det en sikker kurs mod sejren.

I det sidste kvarter fik West Ham dog først reduceret ved Angelo Ogbonna, og Javier Hernández udlignede med seks minutter igen.

I overtiden gjorde Javier Hernández så det onde ved Lössl og co., da han headede West Ham foran 4-3 og dermed sikrede sejren.

Leicester og Kasper Schmeichel hentede tre point ude mod Burnley, som blev slået 2-1 på en sen scoring af Wes Morgan.

Bournemouth og Newcastle spillede 2-2.