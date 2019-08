Lynhurtigt Lyngby-comeback fælder kriseramte AGF

Tre gyldne Lyngby-minutter sørgede for en 2-1-sejr over AGF, der endnu ikke har vundet i denne superligasæson.

Lyngby Boldklub vendte på tre minutter 0-1 til 2-1 på hjemmebane mod AGF, da de to mandskaber mødtes i Superligaen mandag aften.

Resultatet betyder, at AGF efter fire kampe fortsat er uden sejr i den nye sæson. Det placerer aarhusianerne på 12.-pladsen med bare ét point.

Lyngby har hentet to sejre og dermed seks point, hvilket er nok til en placering som nummer ni.

AGF var sådan set spildominerende i størstedelen af kampen og kom da også tidligt foran. I resten af kampen formåede aarhusianerne dog ikke at gøre chancerne store nok til for alvor at true Lyngby.

Lyngby havde derimod massevis af chancer og skulle have scoret et par gange før pausen. Men det var altså i anden halvleg, at tre forrygende minutter blev afgørende for kampens udfald.

Kampens allerførste mulighed blev omsat til mål efter ni minutter, da AGF brød igennem i højresiden, inden bolden endte hos islandske Jon Thorsteinsson, der bankede bolden i nettaget.

Målet betød dog ingenlunde, at AGF fik fat i spillet, som derimod bølgede frem og tilbage.

Faktisk havde Lyngby flest chancer før pausen. Angriberen Emil Nielsen kom frem til to meget store muligheder foran AGF-målet.

AGF kom bedst ud efter pausen og satte sig på spillet, men skabte intet - og pludselig gik det helt galt for aarhusianerne.

Efter 68 minutter landede bolden efter et hjørnespark i panden på Lyngbys Jesper Christjansen, der dirigerede bolden over stregen til 1-1.

Tre minutter senere sendte AGF's Jesper Juelsgård bolden lige ud i fødderne på Lyngbys Lasse Fosgaard, der med et præcist indlæg satte Frederik Gytkjær op - og den skarpe angriber scorede let til 2-1 på hovedstød.

AGF satte et hårdt pres ind i slutfasen, og der var da også optræk til scoringer, men Lyngby holdt stand og sørgede for, at AGF endnu er uden sejr i den nye sæson.