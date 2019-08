Mens Lyngby hidtil har vundet hele tre af fire superligakampe på Lyngby Stadion, ser klubbens statistik på udebane helt anderledes ud.

Nul point og en samlet målscore på 1-7 er facit efter oprykkernes første tre udekampe i Superligaen, og det er noget, klubben vil have forbedret.

- Det er helt sikkert noget, vi godt ved og snakker om. Det er klart, at vi skal have knækket koden og skal til at få nogle point på udebane, siger Lyngbys sportschef, Birger Jørgensen.

Sportschefen har et bud på, hvorfor hjemmekampene hidtil har givet ni af 12 mulige point.

- Jeg tror, at en del af forklaringen er, at visse af vores modstandere måske ikke synes, Lyngby Stadion er verdens fedeste sted at spille.

- Vi kan have lidt forskellige ansigter og kan godt finde på at stille os langt tilbage, så jeg tror ikke, modstanderne glæder sig til at spille her, siger Birger Jørgensen.

Søndag vandt Lyngby 2-0 over Randers på Lyngby Stadion, men Randers-træner Thomas Thomasberg skyder Birger Jørgensens forklaring til jorden.

- Jeg køber ikke den forklaring, for man skal glæde sig til at spille alle kampe, og det gjorde vi også i dag (søndag, red.), slår Thomasberg fast.

- Vi var advaret om, at det er svært at spille her mod en oprykker, og på den baggrund er det skuffende, at vi ikke kom med mere. Undervejs i dag lignede vi et hold, der ikke hang sammen, siger han.

I sejren over Randers bragte Lasse Fosgaard Lyngby i front, og han efterlyser klogskab fra oprykkerne i udekampene.

- Det gælder om at have en lidt anden tilgang til kampene mentalt, i forhold til at man ikke altid behøver at vinde. Vi skal være lidt klogere.

- Det er ikke holdbart i længden ikke at få point på udebane, så det er helt sikkert noget, vi skal forbedre, siger Lyngby-spilleren.