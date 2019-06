Lyngby har meddelt fem spillere, at klubben ikke ønsker at forlænge kontrakterne, når de udløber denne sommer.

Farvel og tak til fem spillere i Lyngby.

Efter oprykningen til Superligaen tager Lyngby afsked med Danni König, Kristian Lindberg, Daniel Stückler, Nicklas Mouritsen og Mads Carlson.

Danni König blev hentet på vintertransfervinduets sidste dag som makker til Jeppe Kjær i angrebet.

Med 14 kampe og 4 mål i foråret er König den af de fem spillere, som gjorde mest opmærksom på sig selv. Men det var ikke nok til et fortsat samarbejde.

- Danni blev hentet ind på en kort aftale, da vi havde brug for en goalgetter som konkurrence og aflastning til Jeppe Kjær. De to har gjort det godt, og Danni har fra dag et været et aktiv for os.

- Med fire vigtige scoringer har han udført sit job til UG, kryds og slange ud fra forudsætningerne, siger Lyngby-sportschef Birger Jørgensen til klubbens hjemmeside.

- Det er ikke let at komme ind på en kort aftale, men Danni har vist, at han har et fint niveau, og vi er sikre på, at der er en anden klub i divisionerne, der får en toptændt og målfarlig angriber i folden, siger han.

Lindberg og Mouritsen kom til Lyngby sidste sommer fra FC Roskilde, mens Stückler kom til fra FC Helsingør.

- Både hvad angår Lindberg og Stückler, så er det ikke blevet til de minutter, vi havde håbet på hver især - og slet ikke her i foråret, hvor trænerne har kigget efter andre muligheder.

- Derfor skal både Lindberg og Stückler ud og have noget fast spilletid et andet sted, fortæller Birger Jørgensen.

Stückler endte på 11 kampe for Lyngby, Lindberg fik i alt 22 kampe i denne omgang, mens Carlson fik spilletid i to kampe.

Det ser det anderledes ud med Mouritsen, der spillede alle kampe i foråret, men backen forlader også Lyngby ved kontraktudløb.

Lyngby har tidligere i denne uge forlænget med Lasse Fosgaard og Martin Ørnskov, der også havde kontraktudløb med Lyngby denne sommer.

Af yderligere spillere med udløb er Rezan Corlu, der er lejet i AS Roma, Jeppe Kjær og Marcus Backmann fortsat uafklarede, oplyser Lyngby.