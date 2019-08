Lyngby-træner: Vi kan overleve med offensivt koncept

Lyngby-træner Christian Nielsen tror på, at holdets offensive stil kan føre til overlevelse i Superligaen.

Oprykkerne fra Lyngby er startet sæsonen i Superligaen med to sejre og to klare nederlag, og træner Christian Nielsen tror på, at holdet har fundet konceptet til overlevelse.

Inden mandagens 2-1-sejr over AGF havde Lyngby tabt de seneste kampe med 1-4 til OB og 0-3 til Sønderjyske, men det har ikke fået træneren til at tvivle på sin taktik.

- Det tænker vi oprigtigt talt ikke på. Vi har et koncept, vi tror på, og det vil vi blive ved med.

- For os er det ikke naivt at spille på denne måde. Det er vores tilgang til spillet.

- Vi skal jage overlevelsen, og det gør man ikke ved at stille sig tilbage, siger Christian Nielsen og tilføjer:

- Vi kommer til at møde nogle hold, som er bedre end os og derfor slår os. Det ville være mærkeligt andet, når vi har Superligaens mindste budget, men vi kommer ikke til at ændre vores tro på, hvordan vi skal spille fodbold.

Lyngbys start i Superligaen begejstrer ejerkredsen i Lyngby Boldklub, Friends of Lyngby.

Talsmand Mads Byder var imponeret over mandagens sejr og omgivelser, da kampen blev spillet foran 5.475 tilskuere.

- Vi er så sindssygt stolte. Der var næsten 5.500 tilskuere på stadion, og det er ikke normalt en mandag aften. Hele vores projekt med at samle byen spreder sig, og vi mærker kæmpe opbakning, siger Byder.

- Vi tror på, at vi kan drive en ægte fodboldklub, hvor det handler om holdånd og sammenhold og ikke om lønninger og bonusser.

- Vi kommer til at få nogle nederlag, når vi spiller på denne måde, men vi kommer også til at vinde mange kampe.

Højrebacken Lasse Fosgaard var også fast mand, da Lyngby som oprykkere vandt bronze i Superligaen i 2016/17-sæsonen.

Her var Lyngbys styrke en meget stærk defensiv, og Fosgaard mener, at defensiven kan optimeres.

- Der er virkelig mange ting, der er positive, men der er også ting, der skal blive bedre, siger Fosgaard.

- Vi har haft succes med at spille på denne måde, men samtidig har vi også lukket en del mål ind, og der skal vi blive lidt klogere.

- Selv om vi tabte klart til OB og Sønderjyske, var vi rigtig godt med i begge kampe, men når vi kom bagud, satsede vi måske lidt for meget, og det blev straffet, siger han.