Lyngby-træner: FCM og FCK er langt foran os andre

Lyngby-træner Christian Nielsen kalder FC Midtjylland og FC København for de klart bedste hold i Superligaen.

FC Midtjylland og FC København er 3F Superligaens klart bedste klubber, vurderer Lyngby-cheftræner Christian Nielsen.

Lyngby tabte søndag med 0-3 på eget græs til FCM, og Lyngby-træneren er imponeret af gæsternes høje kvalitet.

Senest Lyngby mødte et hold med samme kvalitet, var i 0-2-nederlaget tidligere på sæsonen til FC København.

- Vi har ikke mødt alle hold endnu i denne sæson, men der virker ikke til at være nogen tvivl om, at FCM og FCK er de klart bedste klubber i Danmark og langt foran os andre, siger Nielsen.

- Det er med afstand de hold, som har givet os størst problemer i denne sæson, og jeg kunne godt forestille mig, at de kommer til at kæmpe om guldet til det allersidste.

- Det er svært at sige, hvilket hold der er bedst. Jeg frygter lidt, at begge hold kun bliver bedre fra nu af, da de har fået mange nye spillere, som de er ved at køre ind.

FCM og FCK er da også trukket fra i tabellen, og de to klubber mødes i den kommende runde i et topbrag i Telia Parken.

FCM-træner Brian Priske tror på en seværdig kamp.

- Vi er klar til den, og rent offensivt ved jeg, vi kan gøre ondt på FCK, siger Priske.

- Det bliver formentlig i en tæt på fyldt Parken, så der er mange ting, der spiller ind, og det bliver anderledes, end det var mod Lyngby.

- Vi må ikke begå de samme fejl, som vi gjorde mod Lyngby, for så bliver vi straffet, vurderer cheftræneren.

Brian Priske gik fra at være assistenttræner til cheftræner for nogle uger siden, da han overtog for Kenneth Andersen.

Priske har ført sit hold til tre sejre i tre kampe, og han hylder sine spilleres høje kvalitet.

- Vi har nogle sindssygt gode spillere, hvilket der først og fremmest skal til.

- Vi har haft en vinderkultur længe. Jeg er kommet til et hold, hvor der længe har været en god base, og det er en gruppe, der har været vant til at vinde flere kampe, end den har tabt, siger Priske.

Brian Priske har en fortid som assistenttræner for FC København-træner Ståle Solbakken.