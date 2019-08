Lyngby sender Randers hjem med tredje nederlag i træk

Efter to nederlag på stribe kom Lyngby søndag tilbage på sporet i 3F Superligaen med en 2-0-sejr hjemme mod Randers.

Generelt var det en meget lige kamp, men oprykkerne fra Lyngby var mest kyniske, og derfor tabte Randers for tredje kamp i træk.

Det betyder, at kronjyderne blot er noteret for fem point efter syv kampe, mens Lyngby har ni af slagsen, hvilket rækker til en foreløbig syvendeplads i Superligaen.

Fra starten af kampen havde begge hold optræk til gode chancer, men den sidste, afgørende aflevering savnede kvalitet, hvorfor det sjældent blev rigtig farligt.

Lyngby kom frem til en del dødbolde, men en solid Randers-defensiv afviste gang på gang.

Randers forsøgte ofte at sætte kantspilleren Saba Lobjanidze i scene i venstre side, men Lyngby tillod ikke georgieren at få meget plads.

Hjemmeholdet bragte sig foran i første halvlegs overtid, da Lasse Fosgaard fandt plads bagest i feltet og sikrede Lyngby en pauseføring på 1-0.

Anden halvleg blev mere åben, og begge hold kom hurtigt frem til et par fine muligheder.

I det 61. minut kom Lyngby-forsvareren Nicolai Geertsen først på et hjørnespark og fordoblede værternes føring med et godt hovedstød.

Efter 2-0-målet satte Randers sig på spillet og skabte chancer til at bringe spænding tilbage i opgøret, mens Lyngby lurede på hurtige omstillinger.

Kronjyderne måtte dog sande, at de for tredje kamp i træk gik fra banen uden at komme på scoringstavlen.

Lyngby gæster i næste runde Horsens, mens Randers tager imod Silkeborg.