Lyngby sælger 16-årigt stortalent til Red Bull Salzburg

Lyngby sælger 16-årige Maurits Kjærgaard til Red Bull Salzburg, der har sikret sig talentet i kamp med flere andre klubber.

Den østrigske fodboldklub køber Kjærgaard til en pris, der gør ham til "et af de største salg i Lyngbys historie". Og ifølge Lyngby det største klubsalg i 20 år.

Det skriver Lyngby på sin hjemmeside.

Salget er naturligt for superligaoprykkeren, understreger Lyngbys sportschef, Birger Jørgensen.

- Vi har det seneste år skærpet vores profil som talentudviklingsklub, og salget af Maurits er en klar milepæl for os.

- Salget er helt i tråd med vores strategi om også at kunne udvikle og sælge spillere direkte fra akademiet, og Maurits er skoleeksemplet på et talent som har potentialet til at gå hele vejen, siger Birger Jørgensen.

Lyngby vil dog ikke oplyse prisen på den danske ungdomslandsholdsspiller.

Ifølge Ekstra Bladet kan handlen ende med at sende op mod 30 millioner kroner ind på Lyngbys konto afhængig af Kjærgaards præstationer. Til at starte med er der tale om en overgangssum på 20 millioner, skriver mediet.