Lyngby-helt: Vi vil gøre alt for at komme i Superligaen

Nicolai Geertsen var klar til at holde fest efter Lyngbys sejr over Helsingør, hvor han selv scorede to gange.

Drømmen om Superliga var langt væk for Lyngby med ti minutter igen af lørdagens sidste runde i 1. division.

Men to scoringer af Nicolai Geertsen vendte et truende nederlag til sejr over FC Helsingør, og nu skal Lyngby ud i to dueller mod Vendsyssel om en billet til Superligaen i næste sæson.

- Jeg er lidt tom for ord. Det var helt surrealistisk. Jeg har ventet på at komme i kamp igen efter et helvede med min ankel, Nicolai Geertsen til Lyngbys hjemmeside.

- At gøre en forskel i dag betyder alt. Det er en stor dag i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for jeg er simpelthen så glad. Det er helt sindssygt.

- Man ville ønske, man kunne gå ud og give den gas nu. Det har man lyst til, men selvfølgelig skal vi op og træne i morgen. Der kommer to helt vanvittigt spændende kampe. Vi vil gøre alt for at se, om vi kan komme tilbage i Superligaen, siger han.

Lyngby sluttede på tredjepladsen efter Silkeborg og Viborg, der har duelleret om førstepladsen gennem det meste af foråret.

De kongeblå har kæmpet for at rykke op blandt de tre bedste, og lørdagens resultat var kulminationen på en stor indsats, fortæller cheftræner Christian Nielsen.

- Det er en fantastisk dag, som vi alle sammen vil huske. Det snakkede vi også om inden kampen. Vi havde mulighed for at lave noget helt ekstraordinært og kigge tilbage på den her dag og det her forår. Det har været fantastisk af hele klubben, siger træneren.

Lyngby og Vendsyssel mødes torsdag i den første af to kampe på Sjælland, mens returopgøret spilles i Nordjylland tre dage senere.

De to hold tørnede også sammen i slutningen af sidste sæson, hvor Vendsyssel sendte Lyngby ned i 1. division efter de to playoffopgør.