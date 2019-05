Lyngby er tættere på Superligaen efter livlig sejr

Lyngby slog Vendsyssel med 2-1 i et playoff-opgør med masser af chancer og et brændt straffespark.

Lyngby slog torsdag Vendsyssel FF med 2-1 på hjemmebane i den første af to playoffkampe om en plads i næste sæsons Superliga.

Det blev et meget livligt og intenst opgør, hvor der sagtens kunne være blevet scoret flere mål, men begge holds keepere havde en god dag på kontoret.

Vendsyssels målmand Nicolai Flø reddede blandt andet et straffespark fra hjemmeholdets Frederik Gytkjær i anden halvleg.

Vendsyssel, der kun har vundet én kamp i Superligaen i hele 2019, havde Peter Enevoldsen som debuterende cheftræner på sidelinjen efter en trænerfyring for ti dage siden, men der var ingen umiddelbart chokeffekt at spore på banen.

Vendsyssel spillede således i perioder meget nervøst og lavede flere store fejl i forsvaret mod et Lyngby-hold, der spillede lidt mere frisk og optimistisk.

De nordjyske gæster startede ellers opgøret bedst, men efter ti minutter dykkede offensivspilleren Frederik Gytkjær ind i et indlæg fra højre og headede Lyngby foran med 1-0 til stor glæde for de knap 4900 fremmødte tilskuere.

Glæden var dog meget kort, for to minutter senere udlignede den kommende Randers FC-angriber Alhaji Kamara til 1-1 efter samme opskrift.

Kantspilleren Tiemoue Konate slog et indlæg fra højre, som stærke Kamara sendte i nettet i hård duel med en forsvarsspiller.

I en meget underholdende og intens første halvleg kom Lyngby også på 2-1, da Fosgaard efter en halv time nåede højest på et hjørnespark og pandede sit hold i front.

Det blev kampens sidste scoring, selv om der var chancer til gæsterne, men Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen leverede således i første halvleg et par solide refleksredninger.

Og i anden halvleg snuppede Vendsyssels sidste skanse Nicolai Flø to gange forsøg fra en helt fri Lyngby-spiller, inden han efter 82 minutter kronede en stor anden halvleg ved at redde et straffespark.

Der er returkamp i Hjørring på søndag klokken 16.00.