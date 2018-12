Lukket motorvej, besøg af Boye og Schmeltz: Navne fra Olympias 100 års jubilæum-julestævne

Ved indgangen mødes man af en smilende kvinde med runde briller og gråhvidt pageklippet hår. Det er Jonna Hugger. Hun tager imod gæsterne, der skal ind i hallen med de grønne vægge - Bolbrohallen. Om eftermiddagen anden juledag er det dog svært at tro, at det rent faktisk er i Bolbrohallen, man befinder sig.

Når Jonna Hugger har budt velkommen med et smil, der fjerner det sidste af vinterkulden fra kroppen, kommer man ind til de grønne vægge. Men de tiltrækker ikke øjnene. Hallen er mørk, og ens øjne bliver fanget af den oplyste boksering i midten af hallen. Øregangene bliver ramt af baslyde fra DJ'en, der er blevet sat op i den ene ende af hallen.

Bokseklubben Olympia har siden den 21. december været i gang med at forvandle hallen, så den danner de rette rammer for klubbens årlige julestævne, der i år er 100 års jubilæum.

Men det er ikke uden udfordringer, at Bolbrohallens døre er blevet slået op til det traditionsrige julestævne. Højttalerne fylder hallen, der efterhånden er spækket med mennesker - unge, børn, ældre, mænd, kvinder, med makeup og uden makeup, i skjorte og i T-shirt - på tilskuerstolene, med beskeden om, at der har været et uheld på den fynske motorvej, så nogle af de svenske modstandere er forsinket.

En forhindring, der rykker boksestævnets start med 40 minutters tid, og som gør, at julestævnets brikker i programmet er blevet omrokeret. Tre afbud og forsinkelserne har givet et samlet kamptal på seks i stedet for de planlagte ni kampe. Nogle af hovednavnene går på i starten i stedet for til slut på aftenen. Mads Gdahl og Mads Hansen er i stedet for de sidste to i ringen nu nummer to og nummer fire i ringen.

Blandt tilskuerne, der bliver meddelt om forsinkelsen, er tidligere byrådsmedlem i Odense, Johan Schmeltz, der beretter, at han er at finde på tilskuerrækkerne hvert år. Han er i selskab med tidligere Odense-borgmester Anker Boye.

I ringen vil der også komme flere kendte ansigter. Tidligere danske mestre uddeler nemlig medaljer. Blandt andre Mikkel Nielsen, der er dansk mester i weltervægt i år 2013, 2014 og 2015. Også Anders Huggers mor vil uddele en af teknikerens pokaler til årets tekniker.

Yvonne B. Rasmussen skulle have været bokset mod en svensk modstander, der meldte afbud på grund af sygdom. Det blev derfor det første julestævne i flere år uden bokserens tur i ringen.