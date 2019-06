Luis Enrique trækker sig som spansk landstræner

Fodboldtræneren Luis Enrique nåede kun at stå i spidsen for Spaniens herrelandshold i lidt under et år.

Onsdag har han trukket sig som spansk landstræner af personlige årsager.

Jobbet overtages i stedet af Roberto Moreno, der har fungeret som Enriques assistenttræner.

Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) på et pressemøde.

- Det er en beslutning, som Luis Enrique selv har taget, og det er vi taknemmelige for. Vi vil have et godt minde om ham som landstræner.

- Han trækker sig af et personligt anliggende, som ikke vedkommer os. Vi synes, det er den bedste beslutning, siger forbundspræsident Luis Rubiales.

Luis Enrique har været på orlov siden marts, da han af familiære årsager måtte forlade Spaniens landsholdslejr. Han har sideløbende arbejdet hjemmefra og været i løbende kontakt med sit trænerteam.

Siden Enriques orlov har 41-årige Moreno siddet med ansvaret på trænerbænken, og den tjans får han nu officielt og permanent.

- Jeg vil gerne takke for den tillid, jeg er blevet vist. Det er en bittersød dag. Jeg regnede ikke med, at jeg skulle blive landstræner på den her måde, men jeg vil forsøge at fortsætte det arbejde, som Luis har begyndt, siger Alberto Moreno på pressemødet.

Det spanske mandskab er godt på vej til at kvalificere sig til næste års EM-slutrunde. Spanien har åbnet kvalifikationen med fire sejre i fire forsøg.

Som aktiv spillede Enrique selv på det spanske landshold, mens han på klubplan repræsenterede Sporting Gijón, Real Madrid og Barcelona.

Som træner har han tidligere stået i spidsen for Barcelonas reservehold og førstehold, Roma og Celta Vigo. I de klubber har Enrique også haft Alberto Moreno som assistenttræner.