Lucas Bjerregaard misser cut efter sen bogey

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard har udspillet sin rolle på PGA Touren i denne sæson.

Fredag betalte Danmarks bedst placerede golfspiller en høj pris, da han lavede en bogey på sit sidste hul, så han missede cuttet i Wyndham Championship med et enkelt slag.

Bjerregaard startede på hul 10, og derfor var hul 9 danskerens sidste. Han skulle gå hullet i par for at kvalificere sig til weekendens to finalerunder, og det så da også ud til at gå danskerens vej, da han fik bolden på green efter to slag på par 4-hullet.

Desværre for Bjerregaard måtte han putte tre gange, før bolden røg i hul til en bogey.

Den 27-årige nordjyde sluttede dermed turneringen i samlet to slag under par efter to runder i 69 slag.

Wyndham Championship er den sidste almindelige turnering på den amerikanske PGA Tour i 2019-sæsonen.

Kun de 125 bedste på tværs over hele sæsonen deltager i næste uges turnering, før yderligere 55 spillere skæres fra. Derefter skæres yderligere 40 spillere fra, så kun 30 spillere deltager i Tour Championship, der er sæsonens sidste turnering.

Lucas Bjerregaard var tvunget til at vinde Wyndham Championship for at blive blandt de 125 bedste og sikre adgang til en turnering mere i USA.

Nu må han vende blikket mod turneringer i Europa, indtil 2020-sæsonen på PGA Touren begynder i midten af september 2019.