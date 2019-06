Lucas Bjerregaard går mareridtsrunde ved US Open

Med ni slag over par ligger Lucas Bjerregaard på en delt fjerdesidsteplads ved Major-turneringen US Open.

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard gik en mareridtsrunde i ni slag over par ved første runde af Major-turneringen US Open.

Den 27-årige golfspiller endte med at gå banen rundt i 80 slag ved Pebble Beach i Californien. Det rækker til en delt fjerdesidsteplads som nummer 149 efter første runde af årets tredje Major-turnering.

Det så ellers fint ud for danskeren efter de første ti huller, hvor Bjerregaard lå i par. Med bogeys på de efterfølgende to huller og endnu en på 17. hul, lignede det en dag i tre over par.

Men på hul 18 gik det helt galt for den 27-årige dansker. 11 slag brugte Bjerregaard på par 5-hullet, hvor han endte i vandet.

Lidt bedre gik det for turneringens anden dansker, Thorbjørn Olesen, der gik banen rundt i par i 71 slag. Det rækker til en delt 40.-plads.

Danskerne blev slået af den norske amatør Viktor Hovland, der ligger på 16.-pladsen.

Helt i front ligger den 38-årige englænder Justin Rose, der gik banen rundt i 65 slag, seks slag under par.

Rose fører med et enkelt slag ned til en kvartet bestående af amerikanerne Robbie Fowler, Xander Schauffele og Aaron Wise og sydafrikanske Louis Oosthuizen.

Vinderen af de to seneste års udgaver af US Open og nummer et på verdensranglisten, Brooks Koepka, gik i to slag under par og ligger på en delt 16.-plads.

Et slag ringere ligger vinderen af årets US Masters, Tiger Woods, på 28.-pladsen.

Verdens nummer tre, Rory McIlroy, ligger på en delt 8.-plads, tre slag efter Rose.