Lucas Andersen redder AaB i medrivende nordjysk duel

AaB var på vej mod et truende nederlag mod lillebror fra Hobro, men Lucas Andersen sikrede hjemmeholdet 1-1.

AaB var længe på vej mod et truende nederlag til lokalrivalerne fra Hobro efter endnu en Pål Kirkevold-scoring.

Men Lucas Andersen reddede storebror fra et nederlag med en fremragende scoring til slutresultatet 1-1.

Resultatet betyder, at AaB er på femtepladsen med 32 point, mens Hobro ligger som nummer 12 med 21 point før de øvrige kampe i runden.

På forhånd var der lagt op til en fredagsfest i Superligaens 24. spillerunde, og de to mandskaber skuffede bestemt ikke.

AaB's offensive profiler viste tænder fra kampens start, hvor de tilspillede sig flere gode chancer, dog uden at passere Hobro-målmand Jesper Rask.

Som første halvleg skred frem, forsvandt AaB's overtag gradvist, og gæsterne begyndte at spille mere med. Det skulle vise sig at koste dyrt for hjemmeholdet efter 35 minutter.

Pål Kirkevold dukkede pludselig op og headede for anden runde i træk Hobro foran 1-0.

Gæsternes føring var overraskende, og selv om AaB forsøgte sig med et stormløb mod Hobros forsvar, så holdt himmerlændingene stand og førte noget ufortjent 1-0 ved pausen.

Nu havde AaB for alvor travlt, og et stolpeskud fra Tom van Weert blev startsignalet til et højt pres, hvor AaB gik langt frem og stressede Hobro.

Gæsterne forsvarede i lange perioder af anden halvleg med alle 11 mand på egen banehalvdel, hvorfor det var et utroligt kompakt mandskab, AaB skulle brodere sig igennem.

AaB sled med at nedbryde Hobro, så der skulle noget helt specielt til, og det stod Lucas Andersen selvfølgelig for.

Efter 71 minutter tog angriberen fat i bolden, og med et fremragende drøn og med hjælp fra undersiden af overliggeren bragte han balance i regnskabet.

AaB pressede på til sidst, men måtte dog nøjes med 1-1 og det ene point, der lige akkurat sender dem tilbage i top-6 inden rundens resterende kampe.