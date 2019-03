Lucas Andersen nærmer sig AaB-transfer

Lucas Andersen og Allan Gaarde er stadig i forhandlinger om et permanent skifte, men profilen nærmer sig AaB.

Lucas Andersen blev endnu en gang afgørende for AaB, da han fredag aften reddede et point med sin flotte scoring til slutresultatet 1-1 hjemme mod Hobro.

Dermed scorede angriberen sit sjette sæsonmål for AaB, og ifølge Lucas Andersen selv er et permanent skifte til det nordjyske mandskab rykket nærmere.

- Det nærmer sig, og det begynder at ligne noget, siger han.

Andersen er opmærksom på, at de seneste præstationer har givet ham bedre kort på hånden i de igangværende kontraktforhandlinger.

- Jeg synes, at jeg havde gode kort på hånden før også, men det er klart, at bedre præstationer får en til at stige i værdi, siger Andersen.

Sportsdirektør Allan Gaarde understreger, at det eneste, der mangler for et skifte, er enighed med Andersen selv.

- Det eneste, der mangler, er jo, at vi bliver enige med Lucas om betingelserne for et permanent skifte. Så det håber og tror vi på, snart kan lykkes, siger Gaarde.

Andersen selv har fortalt, at han ønsker et permanent skifte til sin barndomsklub, men indtil videre er det ikke lykkedes de to parter at nå til enighed.

Dog ser Allan Gaarde dette som et naturlig led i en forhandlingssituation.

- Det er naturligt, at man i en kontraktforhandling forsøger at presse hinanden i forhold til økonomien i aftalen, siger Gaarde.

Andersen leverede en overbevisende præstation mod Hobro fredag aften, men det presser ikke sportsdirektøren yderligere.

- Lucas er en vigtig spiller, men præstationerne giver mig ikke mere travlt. Men det er klart, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få Lucas med videre, siger Gaarde.

24-årige Andersen er i første omgang lejet i schweiziske Grasshopper frem til sommer, men AaB har en købsoption med i lejeaftalen.