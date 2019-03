Lucas Andersen laver femårig aftale med AaB

Angriberen Lucas Andersen skal også i de kommende sæsoner spille for AaB i Superligaen.

Den 24-årige nordjyde er blevet købt fri af schweiziske Grasshoppers og har indgået en aftale med AaB frem til sommeren 2024.

I august vendte Lucas Andersen tilbage til AaB for at finde spilleglæden. Angriberen repræsenterede også den nordjyske superligaklub frem til 2012, hvor han blev solgt til Ajax Amsterdam.

- Jeg føler, at jeg med min tilbagevenden til AaB har fået lige præcis, hvad jeg søgte, nemlig at genfinde spilleglæden.

- Samtidig trives både min familie og jeg i Aalborg, og den tryghed er også medvirkende til, at jeg kan præstere mit bedste, siger Lucas Andersen i en pressemeddelelse fra AaB.

Det er i denne sæson blevet til seks scoringer for den tilbagevendte angriber, som hurtigt er blevet en profil hos AaB.

Sportsdirektør Allan Gaarde glæder sig over, at det er lykkedes at købe Lucas Andersen fri.

- Vi har aldrig været i tvivl om, at Lucas ville blive den profil for os, som han er blevet, og hans topniveau matches ikke af mange i Superligaen, siger Gaarde.

- Som fodboldspiller er Lucas en ener, og derfor har det også hele tiden været vores mål at tilknytte Lucas på en permanent aftale, og vi er overbeviste om, at vi endnu ikke har set det bedste af Lucas, lyder det videre.

Lucas Andersen har i alt spillet 58 kampe for AaB. I 2011 blev han som 16-årig AaB's yngste debutant nogensinde i Superligaen. Det er også blevet til tre landskampe for Danmark.