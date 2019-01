Lössl efter nyt Huddersfield-nederlag: Vi kæmper videre

Den danske målmand holder fast i håbet om, at Huddersfield kan overleve i Premier League.

Otte nederlag i træk.

Det går ikke godt for tiden i danskerklubben Huddersfield.

Sidste gang, Jonas Lössl, Mathias "Zanka" Jørgensen, Phillip Billing og co. fik point i Premier League, var 25. november, og holdet ligger begravet i bunden af tabellen med kun 10 point efter 21 kampe.

Onsdag blev det til et 1-2-nederlag til Burnley.

Men den dårlige stime af kampe har ifølge Jonas Lössl ikke slukket Huddersfields håb om at kæmpe sig op over nedrykningsstregen igen.

- Vi har lysten til at give alt og kæmpe, og jeg tror stadig på, at vi kan klare det, ellers vil vi ikke gå ud og forsøge at rejse os igen, som vi gjorde i dag. Vi kæmper videre, sagde den danske målmand efter onsdagens kamp.

Alle tre Huddersfield-danskere startede inde onsdag og spillede alle 90 minutter.

Efter lidt over en halv times spil bragte angriberen Steve Mounié Huddersfield foran.

Men føringen holdt kun i syv minutter, efter at Burnleys Chris Wood udlignede kort før pausen.

Sejrsmålet blev scoret med små tyve minutter tilbage af kampen, da Ashley Barnes undslap forsvaret og sendte bolden forbi Lössl.

Huddersfield skal i aktion igen lørdag, hvor Bristol City venter i FA Cuppen.