Lokalopgør og superligamodstand venter de fynske hold i pokalturneringen

FODBOLD: Det bliver et par kassekampe for de to tilbageblevne fynske Danmarksseriehold i 3. runde af DBU's pokalturnering.

OB skal til Nordfyn og Nordfyns Bank Arena og møde Chris Margaards talentfulde Otterup-mandskab, mens Marienlyst på hjemmebane trak Esbjerg.

Otterup er en af OB's samarbejdsklubber og de to klubber mødtes i maj 2014 i en sommerkamp, som OB vandt 3-0. Det var ved den lejlighed, at Anders Møller Christensen tog en temmelig kontroversiel afsked og spillede sin sidste kamp for OB. OB-ledelsen besluttede dengang, at giv ham beskeden på vej ud til sommerkampen.

Otterup er endnu ubesejret i Danmarksserien efter seks runder med tre sejre og tre uafgjorte og halser efter topholdet SfB/Oure. Marienlyst har fået stabiliseret sig efter nedrykningen og har hentet to sejre, to uafgjorte og to nederlag hidtil.

Esbjerg slås som bekendt i bunden af Superligaen og har svært ved at score mål.

Kampene spilles i perioden 24. til 26. september.