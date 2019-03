'Logisk, de var nødt til at gøre noget' - kommentator forstår Schalkes ledelse efter trænerfyring

Domenico Tedesco kunne ikke tåle at tabe 0-7 til Manchester City.

Schalke 04 skal have ny cheftræner efter 0-7-nederlaget til Manchester City i Champions League tirsdag aften.

Nederlaget var Schalkes femte på stribe, og kommentator Jonas Schwartz kan på den baggrund godt forstå, hvorfor klubbens ledelse skred til fyring af Domenico Tedesco.

Schwartz tror fortsat på, at Tedesco, som regnes for et enormt stort trænertalent, har en stor fremtid foran sig - bare altså ikke i Schalke 04.

