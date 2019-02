Løkke: Tourstart er større end fodbold-EM på hjemmebane

At få Tour de France-starten og tre etaper i alt til Danmark i 2021 bliver den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund.

Det er også større end EM-slutrunden i fodbold i 2020, hvor København ellers er vært for fire kampe.

Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som torsdag officielt fra dansk side kunne bekræfte, at det franske cykelløb starter i Danmark om to år.

- Tour de France er den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed i verden, siger Løkke.

- Løbet følges af et par hundrede lande, 3,5 milliarder tv-seere, så det er stort i sig selv. Og så er cykelsporten unik derved, at mestrenes asfalt er den samme, vi andre også kører på.

- Så det foregår ikke inde på et stadion. Det foregår ude i naturen, siger Løkke.

De seneste år har Danmark været vært for sportsbegivenheder som VM i ishockey og senest i januar VM i herrehåndbold. Men de når ikke en Tour-start på dansk grund til sokkeholderne, må man forstå på Løkke.

- Touren er tre dage med fuld fokus på, hvad Danmark er for et land, siger Løkke, der betegner sig selv som passioneret cykelmotionist.

Det faktum gør ham lidt farvet, erkender Løkke trods alt.

- Cykling er unik derved, at landet er banen. Jeg tror, at mange genkender, at når de ser Tour de France fra Danmark af, så er det ikke, fordi vi alle er vilde med cykling. Så er det, fordi vi elsker at se landskaber og høre historierne.

- Nu bliver kameraet vendt den anden vej, og nu er det hele verden, der skal se på Danmark og høre deres udgave af Jørn Mader fortælle om Jellingestenene, og om hvor mange Michelin-stjerner vi har, siger Løkke.

De tre etaper i Danmark skal køres 2., 3. og 4. juli.

Den første etape er en enkeltstart i København. Dernæst køres der cirka 190 kilometer fra Roskilde til Nyborg, hvilket betyder, at Tourfeltet passerer Storebæltsbroen. Den tredje etape er fra Vejle til Sønderborg.