Løbet er kørt for Middelfart

Middelfarts sportschef Søren Godskesen har svært ved at tro på, at Kolding IF og Brabrand taber alt i de sidste tre kampe

FODBOLD: Middelfart Boldklubs sportschef Søren Godskesen er realist før de tre sidste runder af oprykningsspillet i 2. division, hvor Jes Bekkes tropper onsdag kl. 19.00 møder AB på Adlerhusvej.

- Det gode ved fodbold er, at der altid kommer en ny sæson. Tabellen afspejler meget godt, hvad der har været vores problem. Vi har ikke scoret nok, og vi har ikke fået point nok på hjemmebane. Hvis vi skal være helt ærlige, så skulle det have været i weekenden, at vi skulle have haft hjælp. Kolding IF var meget tæt på at sætte til mod AB, der havde en friløber til sidst og så scorede Kolding sejrsmålet på kontraen i overtid, siger Søren Godskesen.

Topstillingen er Skive (66), Kolding IF (62), Brabrand (61) og Middelfart (56). Kun to rykker direkte op og selv med ni point i Middelfarts kampe mod AB, mod Kolding (ude) og Skive (hjemme), så rækker det næppe.

- Med målscoren har Kolding i realiteten et forspring til os på syv point, så Kolding skal tabe alt til sidst. Men selvfølgelig. Vi giver ikke op, før den gamle dame har sunget, selv om det ville være mærkeligt, hvis både Kolding og Brabrand får nul point i de sidste tre runder efter at have ligget på to point i snit pr.kamp i hele sæsonen. Vi må tilbage og evaluere på, hvad der skal gøres bedre til næste sæson, konkluderer Søren Godskesen, som selvfølgelig ved, at man skal spille færdig og også gå efter tredjepladsen.

Der sker mærkelige ting i klubber som Roskilde, Vendsyssel, Fremad Amager, Næstved og Helsingør og på kort tid ændrer forholdene i visse klubber sig fundamentalt, og en alvorlig matchfixing-sag hænger over hovedet på Roskilde FC. Omvendt har klubben fået ny licens for næste sæson.

- Der er meget fodbold-politik i øjeblikket, men vi passer vores egen biks, siger Søren Godskesen.