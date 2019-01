Løbeekspert: Henrik Jørgensen var løbekongen i Danmark

Henrik Jørgensens triumf i London er et af de største resultater i dansk løbehistorie, mener løbeekspert.

Den danske løbestjerne Henrik Jørgensen døde lørdag under en løbetur på Bornholm i en alder af 57 år.

Men hans inspirerende væsen og præstationerne som løber vil til evig tid have en vigtig plads i historien.

Det fortæller den tidligere danske eliteløber Henrik Them, der er vært på løbepodcasten "Frontrunner". Han kendte Henrik Jørgensen både som menneske og løber.

- Han var en meget dedikeret person. Han havde en stor kærlighed til løbesporten og var en person, som på mange måder viste vejen for næste generation.

- Han har en stor plads i dansk atletikhistorie. Jeg har jo altid kaldt ham kongen, ligesom jeg har kaldt hans datter, Anna, for "kongens datter", siger Henrik Them.

Henrik Jørgensen løb sig til en lang række store resultater. Karrierens højdepunkt kom i 1988, da han vandt det prestigefyldte maratonløb London Marathon.

Og den danske løber med det karakteristiske pandebånd, som holdt de lange lokker fra at genere, huskes stadig i den engelske hovedstad.

- Hans sejr den dag var en kæmpe triumf, siger Henrik Them.

- Jeg var selv med i London Marathon for fire-fem år siden. De vidste udmærket godt, hvem Henrik Jørgensen var, siger han.

Sidste år var Henrik Jørgensen tilbage i London for at blive hyldet 30 år efter sin triumf.

- Da han vandt, var det et af de største maratonløb i verden. Det er det stadig. Så det er en af de største bedrifter, siger Them.

Det var ikke tilfældigt, at Henrik Jørgensen nåede så langt, som han gjorde.

Maratonstjernens træningsiver gjorde ofte, at han endte med at løbe 230, 250 eller 270 kilometer om ugen, påpeger Henrik Them.

- Det er mange timer i løbeskoene. Den eneste grund til, at han kunne klare det, var, at han havde så stor en kærlighed til løb.

- Han har sat barren rent træningsmæssigt, og mange andre har forsøgt at efterleve det, siger den tidligere eliteløber.

Henrik Jørgensen er stadig indehaver af den danske rekord på maratondistancen. Den lyder på 2 timer, 9 minutter og 43 sekunder og blev sat 21. april 1985 - også i London Marathon.

Selv om det næsten er 34 år siden, skal der en helt unik løber til at udfordre den legendariske tid.

- Det skal være en person, der har samme talent som Henrik. Det kan nok være svært. Og personen skal være villig til at træne lige så meget. For Henrik har godt nok trænet meget, siger Henrik Them.